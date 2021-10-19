Голикова предложила объявить нерабочие дни из-за COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране. Об этом она заявила на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Предлагается первое – обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни", – отметила Голикова.

Кроме того, она предложила дать право введения нерабочих дней с 23 октября регионам со сложной эпидемиологической ситуацией, а также разрешить допуск на объекты в РФ только при предъявлении QR-кода.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал ее предложение.

"Действительно, решения эти непростые, сложные. Я бы еще сказал, вынужденные. Но необходимые", – пояснил он.

Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко отметила, что россияне перестали бояться коронавируса и соблюдать меры профилактики, поэтому введение ограничительных мер может быть полезно.

По ее словам, пандемия имеет волнообразный характер, поэтому рост заболеваемости можно наблюдать примерно раз в три месяца. Она также добавила, что снижение числа пациентов с COVID-19 будет идти параллельно с нарастанием уровня коллективного иммунитета в стране.

