Врач объяснила, почему ограничения по COVID-19 в регионах России могут принести пользу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россияне перестали бояться коронавируса и соблюдать меры профилактики, поэтому введение ограничительных мер может быть полезно, заявила врач-инфекционист Светлана Ищенко.
По ее словам, пандемия имеет волнообразный характер, поэтому рост заболеваемости можно наблюдать примерно раз в три месяца. Она также добавила, что снижение числа пациентов с COVID-19 будет идти параллельно с нарастанием уровня коллективного иммунитета в стране.
"Я думаю, что ограничения всегда приносят пользу. У людей уже спала настороженность, слишком давно эта инфекция (циркулирует. – Прим. ред.), многие уже не боятся ее, наступило расслабление", – приводит ее слова ТАСС.
Врач-инфекционист Николай Малышев, в свою очередь, считает, что сейчас Россия выходит на пиковые показатели по заболеваемости коронавирусом.
"В отношении прогноза я думаю, что мы более-менее добрались до верхушки. Еще возможны колебания, но в целом мы выходим на пик", – сказал он.
Власти ряда российских регионов ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, а также систему QR-кодов для посещения предприятий общепита и развлекательных мероприятий. Накануне такие меры предприняли в Кабардино-Балкарии. Соответствующий указ, который начинает действовать с 15 октября, подписал глава региона Казбек Коков.
Так, посетителям спортивных объектов, заведений общепита и культуры потребуется предъявить QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном в течение последних шести месяцев COVID-19.
С 8 ноября система QR-кодов для посещения заведений культуры, салонов красоты и санаториев начнет действовать в Свердловской области.
Регионы РФ продолжают вводить систему QR-кодов
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