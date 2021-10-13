Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил об угрозе локдауна в регионе.
"Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И действительно, угроза локдауна вновь нависает", – сообщил он в эфире телеканала "ГТРК Самара".
По его словам, локдаун в Самарской области пока не вводится, поскольку каждый житель региона может защититься от COVID-19, сделав прививку. Он напомнил, что в области работают 169 пунктов вакцинации, в том числе мобильные и круглосуточные. Всего в регионе привились 1,16 миллиона человек.
"Много рассуждений о том, что вакцинированные люди тоже болеют. Да, это правда, и никто этого не скрывает. Но только 4% от вакцинированных болеют, это в 25 раз меньше. Мы имели бы совсем иные показатели сегодня по количеству заболевших ежесуточно и по количеству потерь", – сказал губернатор.
Он напомнил, что цифра ежедневно выявленных заболевших людей в регионе превысила 700, и подчеркнул, что это один из самых высоких показателей в России.
Напряженная ситуация, связанная с ростом заболеваемости COVID-19, наблюдается в России не первую неделю. За последние сутки в России подтвердили 28 190 новых случаев коронавируса.
Между тем вводить общефедеральный локдаун власти РФ не планируют. Об этом ранее заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что новый локдаун является нежелательным сценарием для любого региона.
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