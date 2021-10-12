В России выявили 28 190 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в России подтвердили 28 190 новых случаев коронавируса. При этом в 2 146 (7,6%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве выявлено 4 699 случаев, в Санкт-Петербурге – 2 158, в Московской области – 1 804, в Самарской области – 726, в Нижегородской области – 655, в Воронежской области – 649, в Башкирии – 633, в Свердловской области – 564, в Пермском крае – 552, в Ростовской области – 534, в Республике Крым – 531, в Красноярском крае – 419, в Челябинской области – 404, в Иркутской области – 392.

Всего в России зарегистрировано 7 832 964 случая COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области – 0,12%, Республике Алтай – 0,16%, Магаданской области – 0,17%.

За последние сутки в РФ подтвердили 973 смерти от последствий коронавируса, за все время в стране умерли 218 345 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 20 706 человек, за весь период пандемии – 6 894 285.

Высокий уровень выявления новых заболевших может говорить о четвертой волне COVID-19 в России. Об этом ранее заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она отметила, что защитить от коронавируса может вакцинация, своевременная замена масок, мытье рук и лица после контактов.