По мнению врача, вакцинировать детей от COVID-19 в РФ могут начать в январе 2022 года

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Главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассчитывает, что прививать детей от коронавирусной инфекции начнут в январе 2022 года. Об этом она сообщила в интервью Первому каналу.
Она уточнила, что пока детям прививки от коронавируса не делают, однако над этим на данный момент ведется активная работа.
"Сейчас идут клинические испытания, но пока у нас нет еще результатов. Вроде бы они идут благополучно, и я надеюсь, где-то декабрь–январь, Гамалеи, по крайней мере, уже выйдет с детской вакциной", – сказала главврач.
Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как будут вводить "Спутник V" подросткам 12–17 лет. По его словам, прививку будут делать дважды, но концентрацию уменьшат в пять раз.
24 июня Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. В ВОЗ отмечали, что если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, то прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке.
Вакцинация от гриппа и коронавируса проходит в Москве
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