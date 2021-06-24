ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса – ВОЗ впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19.
Соответствующий документ размещен на официальном сайте организации.
Таким образом, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, то прививочная компания должна проходить в менее срочном порядке. В приоритете остаются пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями, а также сотрудники медицинских учреждений.
В рекомендациях также отмечается, что в большинстве случаев дети и подростки переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что Центр имени Гамалеи уже в начале июля этого года начнет клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет на площадке столичных медучреждений. Она уточнила, что сейчас идет предварительный набор добровольцев для участия в первых двух фазах исследования.
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