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Педиатр объяснила, чем опасны новые штаммы коронавируса для детей

Болеть по-взрослому. Чем опасны новые штаммы коронавируса для детей
общество дети

Среди детей начали распространяться "британский" и "южноафриканский" штаммы коронавируса, заявили в Роспотребнадзоре. Этот факт важно учитывать, планируя свой отпуск, чтобы поездка к морю не обернулась проблемами, указывают специалисты. Разбираемся, насколько опасны для ребенка эти штаммы.

Фото: depositphotos/aksenovko

Новая опасность для детей?

Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что "британский" и "южноафриканский" штаммы коронавируса начали распространяться среди детей.

"Возвращаясь к тем штаммам, которые стали привычными, – "британский" и "южноафриканский" – они приобрели свойство распространяться среди детей", – сказал он.

Этот факт, по мнению эксперта, важно учитывать при планировании семейного отдыха.

Большинство из нас в южные страны едут якобы оздоровить детей. Вот это предостережение должно быть еще одним фактом, который ограничивает принятие таких решений, когда отдых планируется на короткое время. Здесь риск и польза несопоставимы.
Александр Горелов
замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора

Кроме того, Горелов заявил, что в 2020 году чуть более 11% из всех заболевших или инфицированных коронавирусом приходилось на детей. По мнению эксперта, эта цифра достаточно серьезная: для того чтобы прекратить циркуляцию вируса, следует в первую очередь прививать подростков, поскольку они социально активны.

"А вообще среди детей выделяются четыре возрастные категории: от рождения до трех лет, от трех до семи, от семи до 14 и от 14 до 18. Для каждой категории нужна определенная модель вакцины", – пояснил эксперт.

Привиться, по словам Горелова, скорее всего, можно будет любым из трех отечественных препаратов, но детская доза должна отличаться от взрослой. При этом важно утвердить универсальные методические или клинические рекомендации по вакцинам, которые подойдут маленьким пациентам. А препарат для них должен выбирать врач, опираясь на особенности каждого ребенка, подчеркнул Горелов. Особая модель вакцины необходима для новорожденных, добавил он.

Фото: depositphotos/bondart

Кому нужно быть осторожнее?

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал Москве 24, что "британский" и "южноафриканский" штаммы коронавируса отличаются наибольшей заразностью.

"Относительно именно детей, тут совсем нет статистики, нужно, наверно, исходить из того, что они реагируют на вирус более-менее так же, как взрослые. Единственное, у них, к счастью, с небольшой вероятностью болезнь идет по тяжелому пути", – сказал эксперт.

В подавляющем большинстве случаев дети все переносят легко и бессимптомно независимо от штамма. Нет такого штамма, который бы сейчас прицелился на детей. Но с развитием вакцинации получается, что дети пока остаются неким резервуаром для вируса (поскольку их еще не прививают. – Прим. ред.).
Максим Скулачев
молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова

По словам эксперта, если семья отправляется на отдых в страну, где неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, все сделали прививку, а ребенок нет, то есть большая вероятность, что он заразится. "Вот дальше для детей это не так опасно, хотя тоже бывает. Но по возвращении больной ребенок пойдет общаться с бабушкой, а если бабушка не прививалась, то тут будет совсем нехорошо", – добавил Скулачев.

В свою очередь, врач-педиатр, член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с Москвой 24 заявила, что семьям лучше всего в этом году отказаться от отдыха за границей, особенно если у детей есть хронические заболевания. Тем более что появляются новые штаммы, опасность которых еще находится только на стадии изучения, подчеркнула она.

"Особенно опасен коронавирус для детей, у которых есть какие-то хронические заболевания, например сахарный диабет, врожденные пороки в развитии органов моче-выделительной системы, проблемы с сердцем, если они переболели каким-то серьезным инфекционным заболеванием, которое дало осложнения на сердечно-сосудистую, почечную системы", – объяснила эксперт.

Кроме того, заражение COVID-19 также опасно для детей с онкологией и тех, кто страдает от ожирения: они могут в более тяжелой форме перенести заболевание, предупреждает Добрецова.

У них уже существует какая-то недостаточность в функции органа, учитывая, что есть хроническое заболевание, и вот это состояние может усугубиться. Также есть вероятность летального исхода. Кроме того, существуют и очень тяжелые последствия: еще большее снижение функциональной способности основного пораженного органа или системы.
Ирина Добрецова
врач-педиатр

Вместе с тем специалист добавила, что даже на отдыхе в России важно соблюдать меры безопасности. Например, чаще мыть руки. "Важно чаще проявлять заботу о ближнем: остаться дома, если заболели; если кашляете, наденьте маску", – подчеркнула Добрецова.

Также родителям педиатр порекомендовала регулярно измерять температуру себе и своему ребенку, чтобы вовремя принять необходимые меры и не распространять инфекцию.

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Соболева Илона

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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