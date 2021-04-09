Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в РФ

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Премьер министр России Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса.

"Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса", – сказал премьер на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от COVID-19.

Он добавил, что в настоящее время специалисты проверяют действие отечественных вакцин против новых вариантов коронавируса.

Мишустин подчеркнул, что в последнюю неделю в 30 европейских странах нарастает волна заболевших коронавирусом, и чтобы она не пришла в РФ, необходимо предпринять дополнительные меры безопасности.

"Тем более что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж", – сказал он.

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что вакцина, способная защитить сразу от нескольких штаммов коронавируса, сейчас проходит доклинические исследования. Он отметил, что, если испытания пройдут успешно, исчезнет необходимость в разработке и использовании нескольких вакцин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия раньше других стран сможет избавиться от большинства ограничений и вступить "постковидное время". По ее словам, произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны.