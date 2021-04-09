РФ раньше других вступит в "постковидное время" – Матвиенко

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия раньше других стран сможет избавиться от большинства ограничений и вступить "постковидное время".
Такое мнение она выразила в своей колонке в "Парламентской газете" о развитии российской системы здравоохранения.
По ее словам, "произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны".
"А в том, что все в итоге будет именно так, меня убеждает статистика, показывающая динамику роста числа желающих сделать вакцинацию", – написала Матвиенко.
Она добавила, что РФ "уже сейчас входит в десятку по числу сделанных прививок".
"Еще раз в этой связи с удовлетворением и благодарностью хочу отметить особое осознанное гражданское поведение россиян", – подчеркнула спикер Совфеда.
Матвиенко резюмировала, что российская система здравоохранения в целом выдержала испытание коронавирусом.
Это результат санитарно-эпидемиологических мер, слаженной работы органов власти и высокой степени консолидации общества, считает спикер Совфеда.
Вместе с тем, Матвиенко указала на необходимость модернизации инфекционных служб, чтобы "быть во всеоружии перед новыми угрозами".
Она заключила, что в пандемию остро проявилась нехватка медицинского персонала, дефицит лечебных учреждений и недостаточная эффективность страхования.
Анна Попова ранее заявила, что Роспотребнадзор видит риск распространения коронавируса среди людей старше 60–65 лет из-за отмены домашнего режима.
Глава ведомства уточнила, что эту категорию людей нужно максимально быстро прививать, что позволит избежать риска заражения инфекцией.
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