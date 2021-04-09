РФ раньше других вступит в "постковидное время" – Матвиенко

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия раньше других стран сможет избавиться от большинства ограничений и вступить "постковидное время".

Такое мнение она выразила в своей колонке в "Парламентской газете" о развитии российской системы здравоохранения.

По ее словам, "произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны".

"А в том, что все в итоге будет именно так, меня убеждает статистика, показывающая динамику роста числа желающих сделать вакцинацию", – написала Матвиенко.

Она добавила, что РФ "уже сейчас входит в десятку по числу сделанных прививок".

"Еще раз в этой связи с удовлетворением и благодарностью хочу отметить особое осознанное гражданское поведение россиян", – подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко резюмировала, что российская система здравоохранения в целом выдержала испытание коронавирусом.

Это результат санитарно-эпидемиологических мер, слаженной работы органов власти и высокой степени консолидации общества, считает спикер Совфеда.

Вместе с тем, Матвиенко указала на необходимость модернизации инфекционных служб, чтобы "быть во всеоружии перед новыми угрозами".

Она заключила, что в пандемию остро проявилась нехватка медицинского персонала, дефицит лечебных учреждений и недостаточная эффективность страхования.

Анна Попова ранее заявила, что Роспотребнадзор видит риск распространения коронавируса среди людей старше 60–65 лет из-за отмены домашнего режима.

Глава ведомства уточнила, что эту категорию людей нужно максимально быстро прививать, что позволит избежать риска заражения инфекцией.