В "Векторе" назвали преимущества "ЭпиВакКороны"

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков рассказал, что центр отслеживает все мутации коронавируса.

В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что существующие варианты вируса не влияют на иммунный ответ, формируемый пептидной вакциной "ЭпиВакКорона".

Рыжиков указал, что преимущество заложено в ее конструкции: это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям.

Среди известных ученым мутаций специалист назвал британский, южноафриканский, бразильский и калифорнийский варианты.

Результаты исследований "ЭпиВакКороны" среди добровольцев в возрасте 18–60 лет ранее выложили в открытый доступ.

Материалы свидетельствуют о том, что схема вакцинации вызвала выработку антител у 100 процентов добровольцев через 21 день после получения второй дозы препарата.