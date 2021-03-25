Результаты исследований "ЭпиВакКороны" выложили в открытый доступ

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Опубликованы результаты двух фаз клинических исследований вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" среди добровольцев в возрасте 18–60 лет.

Как говорится на сайте Роспотребнадзора, данные представлены в научном журнале "Инфекция и иммунитет" и подтверждают эффективность и безопасность вакцины.

Отмечается, что публикация сделана центром вирусологии "Вектор" с учетом старта массовой вакцинации и высокого спроса на достоверную информацию.

Материалы свидетельствуют о том, что схема вакцинации вызвала выработку антител у 100 процентов добровольцев через 21 день после получения второй дозы препарата.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее назвала разговоры о якобы неэффективности "ЭпиВакКороны" мифами.