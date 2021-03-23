Голикова прокомментировала сообщения о неэффективности вакцины "ЭпиВакКорона"

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что все разговоры, связанные с якобы неэффективностью вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора, являются мифами. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

"Она, может, не имеет такого еще распространения, и поэтому о ней так осторожно говорят", – отметила Голикова. По словам вице-премьера, благодаря новым публикациям о свойствах и применении "ЭпиВакКороны" мифы о неэффективности получится развеять.

Ранее говорилось, что препарат "ЭпиВакКорона" сейчас проверяется на эффективность против всех имеющихся у "Вектора" штаммов коронавируса. Их было выявлено свыше пяти тысяч.

