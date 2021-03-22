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Общество

16:49

В России выявлено около 5,3 тыс мутаций коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России выявлено около 5,3 тысячи мутаций коронавируса. Об этом сообщил глава центра "Вектор" Ринат Максютов в ходе совещания по вопросам вакцинации против COVID-19.

По его словам, в стране зарегистрировано 50 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса. Кроме того, зафиксированы 3 случая заражения "южноафриканским" штаммом.

При этом Максютов отметил, что вакцину "ЭпиВакКорона" проверяют на всех штаммах коронавируса, которые есть в России.

Ранее вирусолог рассказал, что образование новых штаммов коронавирусной инфекции вполне вероятно. По его словам, при снижении количества вируса в мире новые штаммы будут образовываться с меньшей долей вероятности.

Кроме того, сообщалось, что в Латвии впервые обнаружили "угандийскую" разновидность коронавируса A.23.1. Ее выявили у семерых жителей города Лиепая. Уточнялось, что прирост случаев может свидетельствовать о повышенной заразности этого подвида.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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