В Латвии выявили "угандийский" штамм коронавируса

19:41
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Латвии впервые обнаружили "угандийскую" разновидность коронавируса A.23.1, ее выявили у семерых жителей города Лиепая, рассказал глава Латвийского центра исследований биомедицины Янис Кловиньш. Об этом сообщает РИА Новости.
"Уже наблюдается прирост этого подвида. Данных об А.23.1 пока не хватает, но он может считаться потенциально опасным, потому что в Уганде он распространился активно, доминируя над остальными подвидами вируса", – сказал Кловиньш.
Он отметил, что прирост случаев может свидетельствовать о повышенной заразности этого подвида. В настоящее время на территории Латвии введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что всего в мире с начала пандемии коронавирусом заболели 120,5 миллиона человек.
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что следующей осенью удастся избежать роста заболеваемости COVID-19, если будет большой процент вакцинированных.
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