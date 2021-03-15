Германия приостановила применение вакцины от AstraZeneca

Фото: АР/Julian Stratenschulte/dpa

Минздрав Германии объявил о приостановлении использования вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Об этом сообщает ТАСС.

"Правительство ФРГ тем самым следует рекомендации Института имени Пауля Эрлиха (медицинский регулятор ФРГ. – Прим. ред.)", – заявили в министерстве.

Там подчеркнули, что препарат нуждается в проведении дополнительных исследований относительно возможных побочных эффектов у пациентов.

Ранее Австрия приостановила использование партии препарата AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Причиной такого решения стали смерть привитой женщины и развитие тромбоэмболии у другой вакцинированной.

Решение Вены поддержали Болгария, Дания, Италия, Ирландия, Норвегия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург и Демократическая Республика Конго (ДРК). Позднее к ним присоединились Нидерланды.

В AstraZeneca сообщили, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от лекарства нет. В Европейском агентстве по лекарственным средствам добавили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. Регулятор подчеркнул, что пока нет научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой.