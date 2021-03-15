Германия приостановила применение вакцины от AstraZeneca

17:46
Фото: АР/Julian Stratenschulte/dpa
Минздрав Германии объявил о приостановлении использования вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Об этом сообщает ТАСС.
"Правительство ФРГ тем самым следует рекомендации Института имени Пауля Эрлиха (медицинский регулятор ФРГ. – Прим. ред.)", – заявили в министерстве.
Там подчеркнули, что препарат нуждается в проведении дополнительных исследований относительно возможных побочных эффектов у пациентов.
Ранее Австрия приостановила использование партии препарата AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Причиной такого решения стали смерть привитой женщины и развитие тромбоэмболии у другой вакцинированной.
Решение Вены поддержали Болгария, Дания, Италия, Ирландия, Норвегия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург и Демократическая Республика Конго (ДРК). Позднее к ним присоединились Нидерланды.
В AstraZeneca сообщили, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от лекарства нет. В Европейском агентстве по лекарственным средствам добавили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. Регулятор подчеркнул, что пока нет научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой.
Эксперт прокомментировал приостановку использования препарата AstraZeneca в ряде стран
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