Компания AstraZeneca считает недоказанными данные о возникновении тромбов от вакцины

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Британо-шведская фармацевтическая компании AstraZeneca после решения нескольких стран о приостановке применения вакцины от COVID-19 сообщила, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от лекарства нет. Об этом сообщает CNN.
Как рассказали в организации, после анализа свыше 10 миллионов записей не было выявлено какой-либо связи с повышенным риском эмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен. Не нашли связи и с какой-либо возрастной группой или полом, обратили внимание в AstraZeneca.
В компании отметили, что готовы поддержать любое текущее расследование в отношении ее препарата.
До этого говорилось, что ВОЗ изучает ситуацию с отказом от использования британской вакцины от COVID-19 AstraZeneca в ряде стран ЕС.
Известно, что Австрия, Дания, Италия, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия приостановили использование партии препарата компании в целях предосторожности.
Причиной этого решения стали смерть привитой женщины и развитие тромбоэмболии у другой вакцинированной.
Ранее иностранцы рассказали, почему привились российской вакциной от коронавирусной инфекции. Отечественный препарат также поставляется за рубеж.
Ученые заявили о повышенной летальности "британского" штамма коронавируса
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