ВОЗ отреагировала на отказ от вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС

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Фото: TASS/DPA/Picture Alliance/Ronny Hartmann
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает сообщения об отказе от использования британской вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза.
Как заявил РИА Новости представитель ВОЗ, организация немедленно объявит о результатах проверки как только появится полное понимание произошедшего.
Ранее Австрия, Дания. Италия, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия приостановили использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности.
Причиной такого решения стала смерть привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной.
При этом в Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски.
Регулятор подчеркнул, что пока нет научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой.
В Италии начали использовать вакцину AstraZeneca
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