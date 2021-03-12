ВОЗ отреагировала на отказ от вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает сообщения об отказе от использования британской вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза.

Как заявил РИА Новости представитель ВОЗ, организация немедленно объявит о результатах проверки как только появится полное понимание произошедшего.

Ранее Австрия, Дания. Италия, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия приостановили использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности.

Причиной такого решения стала смерть привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной.

При этом в Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски.

Регулятор подчеркнул, что пока нет научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой.