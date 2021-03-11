Немецкая семья прилетела в Россию ради вакцинации "Спутником V"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сотрудника страховой компании Штефан Хайлеман специально прилетел в Россию с женой и детьми, чтобы сделать прививку против коронавируса.

После этого он назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшим вариантом из всех существующих на сегодняшний день препаратов.

Объясняя свой мотив в интервью немецкому изданию Focus, Хайлеман рассказал, что предпочитает векторные вакцины на основе mRNA.

"Поэтому я принял решение в пользу "Спутника", – заявил немец. Он добавил, что поездка была продумана, а перед этим он изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия.

По его словам, сразу после прививки у него поднялась температура и он почувствовал себя несколько разбитым. Но уже на следующий день все было в порядке.

Хайлеман также заметил, что жизнь в России сейчас намного приятнее, чем в Германии: "Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться".

Ранее "Спутником V" в Москве вакцинировалась итальянская оперная певица Анна Марии Кьюри. В Британии этот факт сочли унизительным для европейских чиновников.