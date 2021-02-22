Премьер Словакии раскритиковал кабмин за отказ от "Спутник V"

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Фото: TASS/EPA/OLIVIER HOSLET
Премьер-министр Словакии Игорь Матович поторопил правительство с закупкой вакцины "Спутник V".
В частности, в Facebook он задался вопросом, почему кабмин не позволяет своим гражданам "свободно решить, могут ли они доверять вакцине, которую считают безопасной в Венгрии, Сан-Марино, Дубае, Бахрейне и так далее".
При этом Матович отметил, что минздрав республики выдает разрешения на множество лекарств, не зарегистрированных в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), но возражает только по вопросу о российской вакцине.
По мнению премьера, к моменту регистрации "Спутника V" ЕМА может оказаться, что все запасы вакцины распроданы. В таком случае придется дожидаться вакцин, которые с большим опозданием поступают в Словакию через Евросоюз.
"Выходит, что кто-то хочет, чтобы мы мучились с локдауном и напрасно теряли в течение недель и месяцев человеческие жизни", – подчеркнул словацкий премьер.
Ранее словацкий кабмин не смог принять решение о закупке "Спутник V", поскольку решение вопроса заблокировала вице-премьер Вероника Ремишова. Она заявила о необходимости подождать результатов регистрации вакцины в ЕМА.
Санкционировать закупку без регистрации в ЕМА может глава минздрава Марек Крайчи, однако он решил заручиться поддержкой правительства.
Применение "Спутник V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.
Кроме того, в список входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения и Белоруссия.
Страны ЕС захотели купить "Спутник V" после публикации The Lancet
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