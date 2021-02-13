Каталония призвала включить "Спутник V" в список вакцин Евросоюза

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Власти испанского автономного сообщества Каталония заявили о необходимости расширения списка применяемых вакцин в Евросоюзе, в том числе за счет российской "Спутник V".

Как заявили РИА Новости в женералитете (высший орган самоуправления, включающий в себя парламент и правительство), это важно для ускорения темпов вакцинации.

"Мы, правительство, просим, чтобы на рынке были как можно раньше все вакцины (включая "Спутник"), поскольку мы хотим ускорить вакцинацию", – сказали в женералитете.

Кампания по вакцинации началась в Испании 27 декабря. Используются три препарата: консорциума Pfizer и BioNTech, а также компаний Moderna и AstraZeneca.

С начала распространения инфекции в Испании выявлено более трех миллионов случаев заражения. Всего из-за коронавируса в королевстве умерили 64 тысячи человек.

Применение "Спутник V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

Кроме того, в список входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения и Белоруссия.

Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко ранее назвал "враньем" информацию о невозможности зарегистрировать в стране "Спутник V".