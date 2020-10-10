На Украине предложили закупить российскую вакцину от коронавируса

Фото: ТАСС/пресс-служба Минздрава России/Дмитрий Куракин

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Качура предложил приобрести у России вакцину против коронавируса, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что украинцы "не имеют права" не воспользоваться такой возможностью, чтобы спасти хотя бы одну человеческую жизнь.

В эфире телеканала NewsOne Качура указал, что приобрести вакцину следует в том случае, если она покажет эффективность и будут соответствующие рекомендации.

6 октября глава политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук попросил Владимира Путина рассмотреть возможность поставки вакцины.

Украинский политик рассказал, что он и его семья испытали вакцину на себе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос зависит от руководства Украины.

8 октября Зеленский написал в Facebook, что Евросоюз поможет Украине получить "настоящую вакцину". При этом он советовал "не верить циникам, которые уже вакцинировались непроверенными средствами".

Минздрав РФ выпустил вакцину против COVID-19 "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первая партия была направлена в регионы 12 сентября.

Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора. Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.