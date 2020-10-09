США обвинили Россию в саботаже создания вакцины от COVID-19

Фото: TASS/ZUMA

Россия, Китай и Иран якобы пытаются помешать Соединенным Штатам получить вакцину от коронавируса.

Такое мнение озвучил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в интервью телекомпании Hearst. Также он усомнился в том, что РФ удастся вывести на мировой рынок свою вакцину.

Эванина утверждает, что Москва, Пекин и Тегеран попытаются похитить любую вакцину, которую могут создать США. При этом глава контрразведки не уточнил, на чем именно основаны такие выводы.

Кроме того Эванина заявил, Россия "больше не пользуется ботами и фабриками троллей, потому что их поймали". "Теперь они пользуются информацией граждан США и искусственно усиливают ее", – сказал он.

Минздрав РФ выпустил вакцину против COVID-19 "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первая партия была направлена в регионы 12 сентября.

Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора. Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.