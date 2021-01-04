Украинские медики назвали "враньем" заявление властей о "Спутник V"

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Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал "враньем" информацию о невозможности зарегистрировать в стране "Спутник V".

На своей странице в Facebook он подверг критике слова главного санитарного врача Олега Ляшко, который заявил, что российскую вакцину от коронавируса невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третей фазы клинических испытаний.

Кравченко напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) "определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией".

Кроме того, он отметил, что к настоящему времени в мире по этой схеме зарегистрированы восемь вакцин, включая Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. "При этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме", – указал медик.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от коронавируса. Он заявил, что объяснить гражданам, почему страна не закупает российский препарат, невозможно.

В октябре глава политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук попросил Владимира Путина рассмотреть возможность поставки вакцины "Спутник V".

Украинский политик рассказал, что он и его семья испытали вакцину на себе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос зависит от руководства Украины.

В ответ Зеленский заявил, что Евросоюз поможет Украине получить "настоящую вакцину". При этом он советовал "не верить циникам, которые уже вакцинировались непроверенными средствами".