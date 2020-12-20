Зеленский расстроился из-за желания украинцев получить российскую вакцину

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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от коронавируса.

В интервью газете The New York Times он заявил, что объяснить гражданам, почему страна не закупает российский препарат, невозможно.

"Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают", – сказал Зеленский. По его словам, он готовится к "информационной войне" по этому вопросу.

Также отмечается, что Зеленскому было трудно сдержать досаду по поводу указа Дональда Трампа, который запрещает США экспорт вакцин.

До этого Киев вел переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson об ускоренном графике поставок. Однако теперь первые коммерческие партии препаратов от COVID-19 придут на Украину на несколько месяцев позже.

Житель Украины Андрей Хилько ранее подал иск в Окружной административный суд города Киева с требованием обязать Минздрав обеспечить его российской вакциной "Спутник V".

В октябре глава политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук попросил Владимира Путина рассмотреть возможность поставки вакцины "Спутник V".

Украинский политик рассказал, что он и его семья испытали вакцину на себе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос зависит от руководства Украины.

В ответ Зеленский заявил, что Евросоюз поможет Украине получить "настоящую вакцину". При этом он советовал "не верить циникам, которые уже вакцинировались непроверенными средствами".

После этого депутат от партии президента Украины "Слуга народа" Александр Качура подчеркнул, что украинцы "не имеют права" не воспользоваться такой возможностью, чтобы спасти хотя бы одну человеческую жизнь.