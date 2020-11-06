Венгрия начнет импорт российской вакцины от COVID-19

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Фото: TASS/EPA/SERGEI ILNITSKY
Венгрия планирует в декабре закупить небольшую партию российской вакцины от COVID-19.
Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook, крупномасштабные поставки могут начаться со второй или третьей недели января 2021 года.
"Россия начнет поставку небольших доз вакцины в декабре, чтобы завершить клинические испытания, проверить вакцину здесь и закончить процесс лицензирования", – сказал он.
Сийярто добавил, что в дальнейшем, возможно, начнется производство препарата внутри страны.
Житель Украины Андрей Хилько ранее подал иск в Окружной административный суд города Киева с требованием обязать Минздрав обеспечить его российской вакциной "Спутник V".
В октябре глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук попросил Владимира Путина рассмотреть возможность поставки вакцины "Спутник V" на Украину.
Минздрав РФ выпустил вакцину против COVID-19 "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.
Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора.
Вакцину "Спутник V" получат больше миллиарда человек
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