Венгрия начнет импорт российской вакцины от COVID-19

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Венгрия планирует в декабре закупить небольшую партию российской вакцины от COVID-19.

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook, крупномасштабные поставки могут начаться со второй или третьей недели января 2021 года.

"Россия начнет поставку небольших доз вакцины в декабре, чтобы завершить клинические испытания, проверить вакцину здесь и закончить процесс лицензирования", – сказал он.

Сийярто добавил, что в дальнейшем, возможно, начнется производство препарата внутри страны.

Житель Украины Андрей Хилько ранее подал иск в Окружной административный суд города Киева с требованием обязать Минздрав обеспечить его российской вакциной "Спутник V".

В октябре глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук попросил Владимира Путина рассмотреть возможность поставки вакцины "Спутник V" на Украину.

Минздрав РФ выпустил вакцину против COVID-19 "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.

Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора.