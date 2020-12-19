Разработчик оценил влияние "Спутник V" на репродуктивную функцию

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию.
"Влияние вакцины на репродуктивную функцию, естественно, проверялась на животных – на мышах и кроликах", – сказал Гинцбург РИА Новости.
Ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава Сергей Боголюбов ранее рассказал о рисках нарушения сексуальной функции у мужчин после COVID-19.
При этом специалист подчеркнул, что попадание коронавируса в яичко мужчины возможно только через кровь, а такое может произойти лишь при тяжелом течении заболевания.
В свою очередь, главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь заявил, что коронавирус передается половым путем, однако такой способ заражения не является основным.
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