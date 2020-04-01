Врачи рассказали о вреде мужскому здоровью при работе с ноутбуком на коленях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эндокринолог-уролог Евгений Греков рассказал Москве 24 о том, что мужчины, которые при работе с ноутбуком ставят устройство на колени, подвергают опасности свою репродуктивную функцию.

"Любое излучение влияет негативно на сперматогенез, – пояснил Греков. – Снижается количество и качество сперматозоидов, снижается выделение тестостерона".

Эксперт отметил, что это может негативно повлиять и на будущее потомство. "Нарушается морфология сперматозоида, то есть его внешнее и внутреннее строение. Вероятность выкидыша от такого мужчины повышается. Плод получает меньшую способность к выживанию и дальнейшему развитию. До пятой недели беременности может быть самостоятельный выкидыш", – подчеркнул Греков.

Чтобы избежать излучения от ноутбука, врач рекомендует располагать его на столе – на расстоянии минимум 30 сантиметров от колен. Также Греков посоветовал не класть мобильный телефон в карманы штанов и рядом с подушкой, так как это может негативно влиять на мозг.

В свою очередь, врач уролог-андролог высшей квалификационной категории Тарас Ашитков также рекомендует мужчинам не держать компьютер на коленях. Хотя эксперт подчеркнул, что проведенные в этой области исследования пока малодостоверны.

"Это точно не улучшает репродуктивную функцию, но вопрос, насколько ухудшает. С учетом того, что мы наверняка не знаем, что это безвредно, то почему бы себя не обезопасить. Нужно исходить из худшего сценария", – добавил Ашитков.

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Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.