В соцсетях запустили челлендж #ямыработаем в нерабочую неделю

Дни с 30 марта по 3 апреля официально объявлены нерабочими. Тем не менее некоторые россияне, чье присутствие на рабочем месте не требуется, хотят продолжить исполнять обязанности удаленно. В социальных сетях люди делятся своими историями, сопровождая хештегом #ямыработаем. Выясняем, зачем они это делают.



Нерабочая неделя

В связи с распространением коронавирусной инфекции Владимир Путин подписал указ о том, что дни с 30 марта по 3 апреля объявляются нерабочими с сохранением заработной платы для россиян. Мера не распространяется в том числе на работников чрезвычайных служб, аптек, медучреждений и непрерывно действующих предприятий.

Кроме того, исключение составляют сотрудники компаний, которые выполняют неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, а также обеспечивают население продуктами питания. Вместе с тем в столице в прежнем режиме продолжают работать автозаправочные станции, шиномонтажные сервисы, онлайн-компании, занимающиеся дистанционной торговлей, салоны связи и зоомагазины.

Правительство России также поручило федеральным органам власти с 27 марта перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу. Мера необходима в качестве профилактики распространения COVID-19, тем более что в ряде регионов, включая Москву, Подмосковье и Мурманскую область, с 30 марта действует режим самоизоляции для всех горожан независимо от возраста.



По данным ВОЗ на 30 марта, коронавирусом в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. Общее число заболевших COVID-19 в России составляет 1 836 , из которых 9 стали жертвами инфекции. При этом выздоровели 66 человек.



Поддержать работодателя

Несмотря на то, что в стране объявлена нерабочая неделя, сотрудники некоторых компаний, которые могут трудиться из дома, продолжают это делать. Так, специалист по подбору персонала Максим, работающий в команде интернет-сервиса по размещению объявлений, в своем посте на Facebook заявил, что настало "время, когда мы должны поддержать и наших работодателей, и наших клиентов".

Молодой человек запустил челлендж с хештегом #ямыработаем, который призывает сотрудников с 30 марта по 3 апреля по возможности продолжить работать из дома.

"Мы призываем всех, кто осознанно относится к своим компаниям, работодателям, клиентам, кто понимает сложность и нагрузку, которую уже испытывают все от малых до больших бизнесов, – скажите своим работодателям о том, что вы готовы и хотите их поддержать удаленно из дома, что вы готовы быть полезными для своих компаний", – пояснил Максим.





Максим сотрудник интернет-сервиса по размещению объявлений IT-компании, банки, финтех и телеком – присоединяйтесь, расскажите о своем решении и участвуйте в челлендже #ямыработаем.

Челлендж уже подхватили работники других компаний. Одна из сотрудниц фирмы по разработке компьютерных программ Анна написала в соцсетях, что ее коллеги удаленно трудятся последние две недели и без перерывов будут продолжать в таком же формате.

"Горжусь, что работаю с осознанными людьми", – подчеркивает Анна в своем посте в Instagram.

Руководитель IT-компании Артем также сделал публикацию о том, что сотрудники фирмы готовы работать на текущей неделе для всеобщего блага.

"Наши процессы построены так, что мы можем позволить себе работать удаленно, с одной стороны, выполняя взятые на себя перед заказчиками обязательства, с другой, обеспечивая рекомендации по борьбе с распространением коронавируса. Каждый человек в нашей команде чувствует ответственность за общее дело и свою работу. Наши сотрудники хотят работать", – рассказал он в своем посте на Facebook.





Артем руководитель IT-компании Мы далеко не единственная компания, команда которой сделала такой выбор. Нас много, и мы сделаем все возможное для бизнеса и для страны, чтобы смягчить экономические последствия от коронавируса.

Вместе с тем каждый работник должен сам принимать решение о том, работать ему или нет. А Роструд, в свою очередь, проследит за соблюдением работодателями режима нерабочей недели.



Фото: соцсети

По словам заведующей кафедрой трудового права и права социального обеспечения НИУ ВШЭ Марины Буяновой, если сотруднику за отказ от выхода на работу заработная плата не будет сохранена, то он вправе обратиться в трудовую инспекцию и получить денежное вознаграждение, которое ему положено.

"Если работодатель пригрозит увольнением – это незаконно, можно будет восстановиться, поскольку это нарушение указа президента", – подчеркнула юрист.