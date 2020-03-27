Салоны связи и зоомагазины будут работать в Москве с 28 марта по 5 апреля

16:27
Фото: sobyanin.ru
Салоны связи и зоомагазины будут работать в Москве в период нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
По словам мэра, такое решение принято на фоне многочисленных обращений граждан и бизнеса.
Распоряжение "О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020" опубликовано на портале мэра и правительства Москвы. В нем, в частности, говорится:
В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.
Временно закрываются крупные парки, горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека. Собянин призвал россиян из других регионов временно воздержаться от поездок в Москву и не подвергать себя риску.
Приостанавливаются и льготы на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, временные меры распространяются на пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.
Собянин попросил также граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.
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