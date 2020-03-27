Салоны связи и зоомагазины будут работать в Москве с 28 марта по 5 апреля

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Салоны связи и зоомагазины будут работать в Москве в период нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По словам мэра, такое решение принято на фоне многочисленных обращений граждан и бизнеса.

Распоряжение "О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020" опубликовано на портале мэра и правительства Москвы. В нем, в частности, говорится:

Продолжить свою работу в период нерабочей недели могут салоны связи .

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В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ .

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Гражданам временно не будут выдавать санаторно-курортные путевки и другие аналогичные мероприятия за счет бюджета Москвы. Ранее выданные путевки перенесут на более поздний срок, либо за них будет выплачена компенсация.

и другие аналогичные мероприятия за счет бюджета Москвы. Ранее выданные путевки перенесут на более поздний срок, либо за них будет выплачена компенсация.

В режим работы по предварительной записи переходят не только центры госуслуг "Мои документы", но и все остальные органы власти и государственные учреждения столицы. В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

переходят не только центры госуслуг "Мои документы", но и все остальные органы власти и государственные учреждения столицы. В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Если заявитель имел право получить какую-то услугу (например перезаключить договор и оформить льготы), но из-за введенных ограничений не смог предоставить документы или совершить другие действия, ему не могут отказать в этой услуге . Все права заявителя сохраняются. Завершить получение услуги можно будет в течение 30 дней после прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года.

. Все права заявителя сохраняются. Завершить получение услуги можно будет в течение 30 дней после прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года.

Дополнительной гарантией для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, станет временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи .

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране. Песков добавил , что нерабочая неделя не скажется на графике выходных.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Временно закрываются крупные парки, горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека. Собянин призвал россиян из других регионов временно воздержаться от поездок в Москву и не подвергать себя риску.

Приостанавливаются и льготы на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, временные меры распространяются на пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.

Собянин попросил также граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.

