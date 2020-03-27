В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

Фото: depositphotos/sgorin

Нерабочая неделя, объявленная Владимиром Путиным с 30 марта по 3 апреля на фоне пандемии коронавируса, не является основанием для занижения заработной платы.

Об этом сообщило на сайте Министерство труда и социальной защиты. Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни в число дней отпуска не включаются.

Нерабочий день не относится к выходным или к праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере, добавили в ведомстве.

Минтруд также указал, что нерабочая неделя не распространяется на сотрудников непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек.

Также речь идет об организациях, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают товарами первой необходимости.

При этом работодатели будут обязаны измерять работникам температуру и не допускать на рабочее место тех, у кого она окажется повышенной.

Россиянам напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить, получат ли люди, продолжающие работать в выходную неделю в удаленном режиме, двойную оплату.

Представитель Кремля пообещал выяснить уточнить, так как данный пункт предусмотрен Трудовым кодексом РФ. "Эти детали будут еще дорабатываться. Уточню в обязательном порядке", – сказал он.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому студентов российских вузов оправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Школьники страны уходят на каникулы до 12 апреля.

На следующей неделе в Москве закроются кафе, рестораны, пункты розничной торговли и отдельные городские парки.

Приостанавливаются льготы на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, временные меры распространяются на пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.

В России зарегистрировано 840 человек с коронавирусом. На Москву приходится 546 случаев, из которых 136 выявлено за последние сутки.