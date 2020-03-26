Эксперт назвал оптимальную продолжительность онлайн-уроков для школьников

13:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Директор Федерального института образования РАНХиГС Максим Дулинов заявил, что для школьников на дистанционном обучении более подходящими являются уроки по 15 минут. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Следует понимать, что слушать видеолекцию длительностью более 15 минут никто не будет. Учителя должны это учитывать. Можно изменить саму подачу материала – сконцентрировать необходимую информацию до 10-15 минут", – заявил эксперт.
По словам Дулинова, учителя должны сначала давать необходимый практический материал, а потом назначать практические задания. Кроме того, необходимо принимать во внимание санитарные требования по времени нахождения за компьютером.
"Дистанционное обучение не должно спровоцировать ситуацию, при которой ребенок будет сидеть за компьютером весь день", – подчеркнул эксперт.
Отдельные трудности с онлайн-обучением могут возникнуть в многодетных и малоимущих семьях. В данном случае следует понимать, будет ли школа работать в формате дистанционных лекций или же только выдавать задания и необходимые материалы.
С 12 апреля все школы переведут на удаленный режим работы. Ранее сообщалось, что Московский центр качества образования подготовил для учеников 11 классов видеоконсультации по всем школьным предметам. Видеоконсультации доступны на сайте центра, а также в онлайн-сервисе самопроверки "Мои достижения".
Российских студентов в то же время планируют отправить на недельные каникулы.
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