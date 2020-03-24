Сервис по дистанционному обучению разработан для московских учителей

20:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сервис для учителей, который поможет с дистанционным обучением, разработан в Москве, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Преподавателям доступны методические рекомендации, а в конце месяца выйдет онлайн-курс об особенностях такого образования. Ожидается также серия учительских вебинаров с ответами на популярные вопросы. Материалы опубликуют на странице сервиса "Яндекс.Учебник".
Онлайн-курс поможет организовать учебный процесс в новых условиях. Он включает пять модулей, каждый из которых посвящен разным аспектам дистанционного обучения. На одном из занятий педагогов научат работать с инструментами для удаленных уроков, а на другом расскажут, как взаимодействовать с родителями в период карантина. Методички освещают те же темы, но более сжато.
На вебинарах учителей познакомят с образовательными сервисами для дистанционных занятий и поделятся подробностями о самом процессе обучения. Во время вебинара можно будет задавать экспертам вопросы, они ответят в прямом эфире.
Для учителей есть бесплатная горячая линия. По телефону +7 (800) 234-79-67 педагоги спрашивают экспертов о дистанционном обучении. Линия работает ежедневно с 3:00 до 21:00 мск.
В "Московскую электронную школу" загружены сценарии уроков, электронные учебные пособия, интерактивные приложения и тесты по разным предметам. Для каждого урока педагог может разработать домашнее задание, оценки выставляются в электронном дневнике.
В целях борьбы с распространением коронавируса с 21 марта по 12 апреля в Москве приостановлены все занятия в школах, преподаватели могут вести уроки в режиме онлайн. В период закрытия учебных учреждений льготный проезд для школьников в общественном транспорте был отменен, заявил Сергей Собянин. Он добавил, что деньги, которые были оплачены за проезд, не пропадут.
В расписание ЕГЭ внесут изменения, в частности, это касается досрочного периода сдачи. Ученики, которые находятся на карантине, смогут прийти на экзамены во время основного периода.
С какими трудностями сталкиваются школы на дистанционном обучении
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