МЭШ и не только: как столичные школьники учатся дистанционно

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные школьники могут учиться дистанционно с помощью современных информационных технологий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Несмотря на то что с 21 марта в столице временно приостановлены все занятия в школах, педагоги могут проводить уроки в режиме онлайн. "Московская электронная школа" (МЭШ), "Московский образовательный телеканал", "Российская электронная школа" и другие образовательные веб-ресурсы помогут ученикам не отстать от школьной программы.
Полный список таких ресурсов содержится на специально созданном в помощь учителям портале поддержки дистанционного образования. Там же можно найти графики вебинаров для педагогов, инструкции, сервисы для организации уроков и ведения занятий и кружков.
Современные информационные технологии позволят общаться учителям с учителями в групповых видеочатах. Дети смогут получать материалы для изучения, а также задания для самостоятельного выполнения.
В частности, в "Московской электронной школе" хранятся сценарии уроков, электронные учебные пособия, интерактивные приложения и тесты по разным предметам. Учитель может сформировать домашнее задание, в том числе цифровое, для каждого урока. Оценки выставляются в электронном дневнике.
На платформе "Медиатека "Просвещения" есть электронные учебники, видеоуроки, а также интерактивные тренажеры. Причем портал позволяет использовать не только готовые образовательные материалы, но и создавать собственные.
На портале "Российской электронной школы" можно найти материалы для самостоятельного изучения по всем предметам. Каждый урок содержит объяснения нового материала и задания для тренировки.
"Московский образовательный телеканал" запустил проект "Учимся вместе" с лучшими педагогами, который позволяет проводить занятия в прямом эфире.
Онлайн-сервис самопроверки "Мои достижения", в свою очередь, призван помочь детям подготовиться к оценочным процедурам по итогам модуля, четверти, года, а также к государственной итоговой аттестации. Ученики с 2-го по 11-й класс могут пройти индивидуальную тренировку по 14 предметам школьной программы.
Платформа "Олимпиум" позволяет проводить дистанционные олимпиады и курсы. Материалы для успешной подготовки к начальной школе доступны на веб-ресурсе "Образовариум".
На сайте Городского методического центра для педагогов хранятся видеоматериалы, посвященные организации занятий по программам начального и основного общего образования в дистанционном режиме.
Занятия в столичных школах отменили до 12 апреля из-за пандемии коронавируса. При этом некоторые ученики начальных классов еще могут поехать школу. В первых–четвертых классах предусмотрены дежурные группы численностью до 12 человек.
Детские сады работают, родители сами могут решить, отводить ребенка в дошкольные группы или нет. Такие меры вводятся в соответствии с приказом столичного департамента образования и науки и указом мэра Москвы.
В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
В России количество случаев заражения составляет 367. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.
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