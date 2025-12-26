Невролог Гайфутдинов: адаптогены помогут при магнитных бурях и барических ямах

Барическая яма прогнозируется в столице 28 декабря, предупредили синоптики. Кроме того, эксперты рассказали о возникновении магнитной бури до конца 2025 года. С чем связаны такие явления и как они отражаются на организме, расскажет Москва 24.

Бурю мглою

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Барическая яма накроет Москву 28 декабря: атмосферное давление обвалится до 732 миллиметров ртутного столба. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Оставшиеся до Нового года дни также пройдут на фоне пониженного атмосферного давления", – подчеркнул он.

Кроме того, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали 25 декабря о рекордном количестве магнитных бурь с 2016 года. По их данным, число дней, когда уровень геомагнитной активности соответствовал такому явлению, достигло 69. Также ученые предупредили, что повышенное количество магнитных бурь сохранится как минимум в первые месяцы 2026-го.

В то же время доктор физико-математических наук Игорь Чашей рассказал Москве 24, что прогноз магнитных бурь является непредсказуемым – его можно сделать только на два-три дня вперед. По его словам, в настоящее время наблюдается спокойная обстановка, а слабая буря возможна только 30 декабря.





Игорь Чашей доктор физико-математических наук Не стоит поддаваться излишней панике на эту тему. Порой, если люди знают о произошедшей буре, то впоследствии связывают с ней свое плохое самочувствие. Если же они не осведомлены, то могут и не обратить на это внимание.

Специалист отметил, что существует два типа возмущений в солнечном ветре, способных вызывать магнитные бури. Первый – вспышки на Солнце, после которых часто происходит выброс плазмы. Чаще всего подобные возмущения приводят к магнитным бурям в годы максимальной солнечной активности, что фиксировалось в 2025-м и, возможно, будет в 2026-м.

Второй тип возмущений преобладает в период минимальной солнечной активности.

"Это корональные возмущения, возникающие при взаимодействии быстрого и медленного потоков солнечного ветра. На их границе возникает уплотнение плазмы. Когда оно достигает Земли, может развиться магнитная буря. Подобные возмущения имеют свойство повторяться с периодичностью в 27 дней – это период обращения Солнца вокруг своей оси", – рассказал эксперт.

По словам физика, большое количество дней в 2025 году, когда магнитный индекс достигал уровня магнитной бури, объясняется циклом солнечной активности, который составляет примерно 11 лет. По его мнению, как минимум в первой половине 2026 года подобные возмущения будут продолжаться. Точную частоту, по словам эксперта, предсказать невозможно, так как все зависит от состояния Солнца и количества активных областей на нем.

"Что касается затяжных барических ям, по сути, это периоды аномально низкого атмосферного давления. В такое время люди, чувствительные к метеоусловиям, могут испытывать недомогание", – объяснил специалист.

Игорь Чашей предположил, что влияние подобных атмосферных возмущений на самочувствие является более сильным, чем у магнитных бурь.

Группа риска

Существует метеозависимая группа, которая особенно чувствительна к магнитным бурям и низкому атмосферному давлению. Об этом Москве 24 рассказал невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Рустем Гайфутдинов.

"В первую очередь, к такой группе относятся пожилые. Особенно лица, страдающие хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, – гипертонической болезнью, сахарным диабетом и дислипидемией", – объяснил эксперт.

По его словам, недомогания могут затронуть и молодых людей, особенно если они часто переутомлены и находятся в хроническом стрессе. Эксперт назвал такое явление "синдромом менеджера".





Рустем Гайфутдинов невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Магнитные бури и низкое атмосферное давление могут отражаться, например, ухудшением работоспособности, головной болью, общим дискомфортом и даже снижением внимательности.

В то же время, по мнению Гайфутдинова, особых причин паниковать нет: зачастую человек даже не замечает изменений в атмосфере.

"Для тех, кто хочет перестраховаться от возможных последствий, лучшим лекарством станут здоровый сон и прогулки на свежем воздухе. Также не стоит обременять себя задачами, которые требуют высокой концентрации внимания", – посоветовал специалист.

Головная боль от магнитных бурь и низкого атмосферного давления ничем не отличается от обычной. Чтобы с ней справиться, достаточно выпить обычное обезболивающее, отметил врач.

Если же клонит в сон, специалист порекомендовал адаптогены – группу препаратов и пищевых добавок, которые повышают устойчивость организма к широкому спектру физических, химических и биологических стрессов. По его словам, они тонизируют и придают сил. Однако для их приема необходимо проконсультироваться с врачом.

