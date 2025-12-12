РАН показала процесс "расставания" Солнца с протуберанцем

Видео: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Ученые сняли процесс "расставания" Солнца с крупным протуберанцем. Видео опубликовала пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Видео начинается с кадров, записанных в четверг, 11 декабря, около полудня по московскому времени. Последние секунды получены вечером в пятницу, 12 декабря.

"Чтобы полностью распутать совершенно безумный клубок из сплетенного вещества и магнитного поля, образовавшийся на краю Солнца, у звезды ушло около 24 часов", – говорится в сообщении.

Исследователи также указали, что процесс происходит далеко как от 3I/ATLAS, так и от Земли.

Ранее ученые зафиксировали на Солнце четыре вспышки предпоследнего класса M. Первое явление было обнаружено в группе пятен № 4 296. Вспышка классом M1.5 продолжалась 20 минут. Затем в областях № 4 294, 4 296 и 4 298 зафиксированы еще три аналогичных явления класса M.

Кроме того, на Солнце обнаружили крупнейшее за последние годы пятно. Специалисты назвали его "черным лебедем". Ожидается, что оно может либо пройти по диску тихо, либо породить сверхмощные вспышки, опасные для Земли.