Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 16:23

Наука

РАН показала процесс "расставания" Солнца с протуберанцем

Видео: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Ученые сняли процесс "расставания" Солнца с крупным протуберанцем. Видео опубликовала пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Видео начинается с кадров, записанных в четверг, 11 декабря, около полудня по московскому времени. Последние секунды получены вечером в пятницу, 12 декабря.

"Чтобы полностью распутать совершенно безумный клубок из сплетенного вещества и магнитного поля, образовавшийся на краю Солнца, у звезды ушло около 24 часов", – говорится в сообщении.

Исследователи также указали, что процесс происходит далеко как от 3I/ATLAS, так и от Земли.

Ранее ученые зафиксировали на Солнце четыре вспышки предпоследнего класса M. Первое явление было обнаружено в группе пятен № 4 296. Вспышка классом M1.5 продолжалась 20 минут. Затем в областях № 4 294, 4 296 и 4 298 зафиксированы еще три аналогичных явления класса M.

Кроме того, на Солнце обнаружили крупнейшее за последние годы пятно. Специалисты назвали его "черным лебедем". Ожидается, что оно может либо пройти по диску тихо, либо породить сверхмощные вспышки, опасные для Земли.

Читайте также


наука

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика