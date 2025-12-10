Четыре вспышки класса M произошли на Солнце

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Четыре вспышки предпоследнего класса M произошли на Солнце, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Первое явление зафиксировано в 02:27 по московскому времени в группе пятен № 4 296. Вспышка классом M1.5 продолжалась 20 минут. Затем в областях № 4 294, 4 296 и 4 298 зафиксированы еще три аналогичных явления класса M.

Ранее в ноябре завершилась очередная магнитная буря, ставшая самой сильной в 2025 году и второй по силе с 2020 года. Явление продолжалось 42 часа. На первом месте по мощности оказалась буря высшего уровня G5.0, произошедшая 10–12 мая 2024 года.

Кроме того, ученые обнаружили на Солнце крупнейшее за последние годы пятно. Ожидается, что "черный лебедь", названный так специалистами, может либо пройти по диску тихо, либо породить сверхмощные вспышки, опасные для Земли.

