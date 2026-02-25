Мишустин заявил, что свыше 50% бюджетных мест в вузах РФ отдано на технические профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 50% всех бюджетных мест в российских вузах и колледжах приходится на технические специальности. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

Он добавил, что в стране планируется увеличить количество бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям, которые важны для достижения технологического лидерства.

Также премьер подчеркнул, что учебные программы и материально-техническая база колледжей постоянно обновляются. Это важно для получения студентами актуальных навыков и знаний, которые будут необходимы на предприятиях.

Ранее в Госдуме предложили сделать первое образование в РФ бесплатным по ряду профессий. По мнению главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным для тех специалистов, в которых крайне нуждается страна.

Он выделил такие сферы, как медицина, педагогика, инженерные и научные специальности, а также IT-отрасль.

