Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 13:12

Общество

Мишустин заявил, что свыше 50% бюджетных мест в вузах РФ отдано на технические профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 50% всех бюджетных мест в российских вузах и колледжах приходится на технические специальности. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

Он добавил, что в стране планируется увеличить количество бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям, которые важны для достижения технологического лидерства.

Также премьер подчеркнул, что учебные программы и материально-техническая база колледжей постоянно обновляются. Это важно для получения студентами актуальных навыков и знаний, которые будут необходимы на предприятиях.

Ранее в Госдуме предложили сделать первое образование в РФ бесплатным по ряду профессий. По мнению главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным для тех специалистов, в которых крайне нуждается страна.

Он выделил такие сферы, как медицина, педагогика, инженерные и научные специальности, а также IT-отрасль.

Читайте также


властьобразованиеобщество

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика