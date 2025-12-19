Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 15:06

Общество

Путин не исключил отмены обязательной отработки для выпускников медвузов

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, не исключил в будущем отмены обязательной отработки для выпускников медицинских вузов.

Он отметил, что распределения выпускников для работы в конкретный город не будет.

"Речь идет только о том, что человек, который закончил или заканчивает медицинское образование, должен отработать по специальности, то есть в медицинском учреждении, в котором действуют правила ОМС, просто отработать по специальности. Не важно где", – уточнил глава государства.

При этом президент не считает избыточными требования об обязательной отработке.

Ранее Путин подписал закон о введении целевой ординатуры для всех бюджетных мест и обязательное наставничество для выпускников медвузов. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

По новым нормам поступление в ординатуру на бюджетное место будет возможно только при заключении целевого договора с медучреждением, где выпускник обязан отработать установленный срок.

Обязательная отработка предусмотрена для выпускников направления "Лечебное дело", ординаторов по направлениям "Неонатология", "Терапия", "Онкология", "Пластическая хирургия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Торакальная хирургия", а также выпускников специалитета по остеопатии.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходят в Гостином Дворе. Число вопросов в этом году составило практически 3 миллиона.

Прием обращений продлится до окончания мероприятия. Их можно направить через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

Студентов-медиков обяжут отрабатывать обучение в России

Читайте также


властьобразованиеобщество

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика