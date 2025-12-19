Путин не исключил отмены обязательной отработки для выпускников медвузов

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, не исключил в будущем отмены обязательной отработки для выпускников медицинских вузов.

Он отметил, что распределения выпускников для работы в конкретный город не будет.

"Речь идет только о том, что человек, который закончил или заканчивает медицинское образование, должен отработать по специальности, то есть в медицинском учреждении, в котором действуют правила ОМС, просто отработать по специальности. Не важно где", – уточнил глава государства.

При этом президент не считает избыточными требования об обязательной отработке.

Ранее Путин подписал закон о введении целевой ординатуры для всех бюджетных мест и обязательное наставничество для выпускников медвузов. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

По новым нормам поступление в ординатуру на бюджетное место будет возможно только при заключении целевого договора с медучреждением, где выпускник обязан отработать установленный срок.

Обязательная отработка предусмотрена для выпускников направления "Лечебное дело", ординаторов по направлениям "Неонатология", "Терапия", "Онкология", "Пластическая хирургия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Торакальная хирургия", а также выпускников специалитета по остеопатии.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходят в Гостином Дворе. Число вопросов в этом году составило практически 3 миллиона.

Прием обращений продлится до окончания мероприятия. Их можно направить через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.