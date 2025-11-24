Форма поиска по сайту

Минздрав РФ: трехлетняя отработка для врачей коснется 7 специальностей

Россиянам рассказали, кого из выпускников медвузов затронет обязательная отработка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Трехлетний срок обязательной отработки в системе ОМС для выпускников медвузов распространится не на все специальности, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проекты подзаконных актов Минздрава России.

Согласно проекту ведомства, три года работы с наставником предусмотрены для выпускников направления "Лечебное дело", а также ординаторов по направлениям "Неонатология", "Терапия", "Онкология", "Пластическая хирургия", "Сердечно-сосудистая хирургия" и "Торакальная хирургия".

Наставником может быть только врач со стажем не менее 5 лет по такой же специальности. Руководство может осуществляться в дистанционном формате.

"Работа с наставником предполагает трудоустройство на должность врача в соответствии с полученной квалификацией и пройденной первичной аккредитацией", – уточнили в министерстве и добавили, что наставничество не запрещает совмещение с работой в другом учреждении.

Работа с наставником не затронет следующие направления:

  • "гигиена питания";
  • "гигиена труда";
  • "организация санэпидслужбы";
  • "водолазная медицина";
  • "авиационная и космическая медицина".

Кроме того, от обязательной отработки освободят выпускников фармацевтических специальностей. Как пояснили в Минздраве, в приоритете остаются прикладные специальности, где важны "мануальные навыки и строгое соблюдение медицинских протоколов".

Срок работы с наставником будет меньше, но не менее года, для медучреждений в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек, а также в новых российских регионах.

Это позволит обеспечить доступность медпомощи для жителей этих территорий, а молодым врачам даст возможность получить более интенсивную профессиональную адаптацию к формированию практических навыков, уточнили в ведомстве.

Закон о введении целевой ординатуры для всех бюджетных мест и обязательное наставничество сроком до 3 лет для выпускников медвузов вступит в силу с 1 марта 2026 года. Документ уже подписал Владимир Путин.

Согласно нововведениям, поступление в ординатуру на бюджетное место будет возможно только при заключении целевого договора с медучреждением, где выпускник обязан отработать установленный срок. Нарушение обязательств повлечет компенсацию затрат на обучение.

Второе медицинское высшее образование предложили сделать бесплатным в России

