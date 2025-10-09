Экономист Сафонов: целевое обучение медиков не устранит нехватку кадров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Целевое обучение студентов медицинских вузов не устранит проблему нехватки кадров. Такое мнение выразил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24.

По его словам, предложенная мера напоминает систему распределения, которая существовала в СССР и была своеобразной платой за бесплатное образование. В связи с тем, что стоимость учебы в медвузах остается высокой, студенты, вероятно, будут вынуждены соглашаться на подписание договоров целевого обучения, отметил эксперт.

"Однако важно учитывать и другой момент. Часть студентов будет учиться на платной основе, поэтому решить проблему кадрового обеспечения только за счет этой меры не удастся", – предупредил Сафонов.

Он также указал, что открытым остается вопрос о зарплатах в государственных медицинских учреждениях. Для стимулирования молодых специалистов необходимо повышение окладов в регионах, добавил экономист.

Вместе с тем профессор обратил внимание, что молодые специалисты скорее всего будут компенсировать недостаток дохода работой по совместительству в коммерческих структурах.

Аналогичная ситуация наблюдается и с молодыми учителями, которые приходят в школу для получения опыта, но отказываются от дополнительной нагрузки, предпочитая репетиторство, пояснил Сафонов.

"Такая же проблема наверняка возникнет и в системе здравоохранения", – считает он.

При этом с финансовой точки зрения специалист должен отработать вкладываемые в него инвестиции государством, продолжил экономист. Например, обучение одного студента на лечебном факультете в Сеченовском университете стоит свыше 1 миллиона рублей в год. За шесть лет обучения размер оплаты составляет около 7 миллионов. В регионах цены на обучение ниже, но и зарплаты там, соответственно, меньше.

"Поэтому подход в целом можно считать правильным. Но еще раз подчеркну: только за счет этой меры не удастся обеспечить кадрами бесплатную медицину", – повторил эксперт.

По его мнению, выпускники по истечении трехлетнего периода будут переходить в другие учреждения, отказываться от совместительства и начнут искать работу в частной медицине, где платят больше.

Кроме того, по мнению Сафонова, важным моментом, на который также стоит обратить внимание, остается вопрос о качестве работы и ответственности молодых специалистов в период обязательной отработки.

Правительство внесло в ГД проект о целевом обучении в конце августа. В соответствии с ним, студенты медицинских и фармакологических факультетов при поступлении на бюджетные места должны будут заключать договоры о целевом обучении при наличии предложений и соответствии обучающегося требованиям.

Аналогичное требование предлагается установить в отношении студентов-целевиков, с которыми заказчики отказались заключать договор.

Для выпускников, впервые прошедших аккредитацию, в течение трех лет будет введена программа наставничества в организациях с бесплатной медпомощью, за исключением тех, кто заключил целевой договор.

Российские врачи заявили о рисках, к которым может привести введение таких изменений. В частности, 25% опрошенных медиков назвали это нарушением конституционных прав. Такое же количество респондентов сочло это работой "для галочки".

Несмотря на это, 8 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о закреплении кадров в системе здравоохранения.