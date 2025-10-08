Проект о закреплении кадров в системе здравоохранения принят в I чтении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о закреплении кадров в системе здравоохранения.

Проект подразумевает, что при поступлении на бюджетные места студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении при наличии предложений и соответствии студента требованиям. Инициатива относится к медицинским и фармацевтическим образовательным программам.

Кроме того, аналогичное требование предлагается установить в отношении студентов-целевиков, с которыми заказчики отказались заключать договор.

Вместе с тем для выпускников, впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста, в течение трех лет будет реализовываться программа наставничества. В этот период молодые специалисты должны будут осуществлять медицинскую или фармацевтическую деятельность в организациях, предоставляющих бесплатную медпомощь.

При этом исключение составят выпускники, которые заключили договор о целевом обучении.

Правительство внесло в ГД проект о целевом обучении в конце августа. В соответствии с ним, студенты-бюджетники будут обязаны брать на себя данные обязательства на первом курсе.

Российские врачи заявили о рисках, к которым может привести введение таких изменений. В частности, 25% опрошенных медиков назвали это нарушением конституционных прав. Такое же количество респондентов сочло это работой "для галочки".