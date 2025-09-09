РБК: в России врачи заявили о рисках целевого обучения для студентов-бюджетников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Российские врачи заявили о возможных рисках целевого обучения для студентов-бюджетников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса "Справочник врача".

Среди негативных последствий медики-респонденты назвали нарушение конституционных прав (25%) и работу "для галочки", которая не будет приносить качественной помощи (25%).

При этом половина из одобривших законопроект объяснили, что молодые врачи сами никогда не отправятся в далекие села, маленькие города, где необходимы медицинские кадры. Четверть из числа сторонников меры заметили, что обязательная отработка даст выпускникам шанс наработать врачебный опыт и продвинуться по карьерной лестнице.

В свою очередь, в Минздраве подчеркнули, что инициатива формировалась с учетом поступивших заявок от россиян и профессиональных сообществ. В ведомстве также отметили, что в документ еще могут внести поправки в ходе его рассмотрения Госдумой во втором чтении.

Ранее кабмин РФ внес в ГД законопроект, согласно которому при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студентам необходимо будет заключать договоры о целевом обучении.

Предусматривается, что студенты-бюджетники должны будут брать на себя соответствующие обязательства на первом курсе при наличии предложений и соответствии учащегося требованиям, предъявленным заказчиком.

Аналогичное условие предлагается установить для студентов-целевиков, с которыми заказчики не стали заключать договор об обучении на целевой основе.

Инициатива также выдвигает требования и к другим категориям студентов. Среди них – те, кто восстановился для дальнейшего обучения или перевелся на бюджет. Также нововведения коснутся студентов, чей договор на целевое обучение был расторгнут заказчиком или самим обучающимся из-за отсутствия мер поддержки, которые были предусмотрены документом.

