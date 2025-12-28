Электроснабжение полностью восстановлено на Камчатке после мощного циклона

Фото: depositphotos/chungking

Подача электроэнергии, прерванная из-за разрушений, вызванных ураганным ветром, полностью восстановлена в Елизовском муниципальном округе Камчатского края. Об этом сообщил вице-премьер краевого правительства Дмитрий Щипицын.

Отмечается, что энергетики ликвидировали последствия циклона, обрушившегося на полуостров в субботу, 27 декабря. Стихия сопровождалась шквалистым ветром и интенсивными осадками, что привело к множественным обрывам линий электропередачи.

Ранее из-за отключения электроснабжения в двух поселках Елизовского района был введен режим ЧС. Специалисты аварийных служб вели работы по восстановлению поврежденных электросетей.

По информации местной администрации, в пострадавших поселках были развернуты пункты временного размещения. Также организовано горячее питание.