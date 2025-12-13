Форма поиска по сайту

13 декабря, 16:45

Происшествия

ТЭЦ в Ангарске Иркутской области после аварии работает стабильно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ТЭЦ-9 в Ангарске Иркутской области после аварии работает стабильно, перепадов температуры в магистралях не наблюдается. Об этом РИА Новости заявил представитель пресс-службы Байкальской энергетической компании.

По его словам, в полном объеме были проведены все необходимые мероприятия для устранения аварии, оборудование запустили в работу. Температура в подающем трубопроводе на данный момент составляет 104 градуса, что соответствует установленному графику. Также стабильна работа теплоисточника. Необходимые резервы формируются непрерывно.

В мэрии Ангарска добавили, что на ТЭЦ сейчас в работе задействованы шесть котлоагрегатов и производится растопка еще одного. Кроме того, штатно работают все социальные объекты города.

Авария на ТЭЦ в Ангарске произошла 7 декабря. К устранению последствий подключились аварийные бригады.

Позже в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Из-за аварии температура теплоносителя снизилась в более 1,5 тысячи домах.

Прокуратура Иркутской области начала проверку, в ходе которой специалисты дадут оценку исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и иных федеральных законов. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

