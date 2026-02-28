Форма поиска по сайту

28 февраля, 10:31

Политика
Посольство Кубы: диверсию с катером организовала лидер "Движения 30 ноября"

Посольство Кубы обнародовало новые подробности инцидента с катером

Фото: 123RF.com/vincentstthomas

Полиция Кубы выяснила, что организатором инцидента с катером, который вторгся в воды страны и открыл стрельбу, является глава антиправительственного "Движения 30 ноября" Маритца Луго Фернандес. Об этом сообщает пресс-служба кубинского посольства в США в соцсети X.

По данным диппредставительства, гражданка Кубы живет в США.

Катер вошел в территориальные воды Кубы 25 февраля. Вооруженные лица на судне открыли огонь по кубинским пограничникам. Ответно были убиты 4 нападавших, еще 6 оказались ранены. Выяснилось, что на катере были кубинцы, которые проживали в США. Задержанные признались в террористических намерениях.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон не рассматривает инцидент как нечто серьезное и вызывающее значительную тревогу, а госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что американская администрация не имеет никакого отношения к случившемуся.

В Кремле посчитали оправданными действия пограничников Кубы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также призывал стороны к сдержанности и недопущению каких-либо провокаций.

