26 февраля, 09:26

Политика

Захарова назвала инцидент с катером у берегов Кубы агрессивной провокацией США

Фото: mid.ru

Инцидент с американским катером, который вторгся в территориальные воды Кубы, является агрессивной провокацией со стороны США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Целью которой (провокации. – Прим. ред.) является эскалация ситуации и детонация конфликта", – цитирует Захарову ТАСС.

Катер под флагом Соединенных Штатов вошел в воды Кубы 25 февраля. Вооруженные люди открыли огонь по кубинским пограничникам, в итоге был ранен командир патруля. Ответным огнем представители погранслужбы убили четверых и ранили еще шестерых нападавших.

Задержанные позже признались в террористических намерениях. Уточнялось, что они планировали совершить проникновение на Кубу с террористическими целями. В США призвали расследовать данный инцидент.

В это же время вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон не рассматривает инцидент как нечто серьезное и вызывающее значительную тревогу. Госсекретарь США Марко Рубио указывал, что администрация США не имеет никакого отношения к инциденту с катером у побережья Кубы. Кроме того, по данным СМИ, катер не имел отношения ни к береговой охране, ни к морскому флоту США.

