Рубио отверг причастность администрации США к инциденту у берегов Кубы

Фото: AP Photo/Pool/Alex Brandon

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация США не имеет никакого отношения к инциденту с катером у побережья Кубы. Об этом он сообщил журналистам.

Рубио добавил, что власти США определятся с дальнейшими шагами по этой ситуации, когда получат больше информации о случившемся.

"Здесь могло произойти многое, но я даже не буду строить догадки о том, что это могло быть. Вариантов может быть много. Достаточно сказать, что подобные перестрелки в открытом море – это крайне необычное явление. Такое не происходит каждый день", – цитирует госсекретаря ТАСС.

Катер под флагом США вошел в воды Кубы 25 февраля и открыл огонь по кубинским пограничникам. Ранения получил командир пограничного патруля Кубы. При ответном огне погибли четыре американца, еще шесть пострадали.

Генпрокурор штата Флорида Джеймс Утмейер поручил соответствующим органам начать расследование. Оно будет проходить в сотрудничестве с федеральными, штатными и правоохранительными партнерами.

Между тем министерство внутренних дел Кубы выразило готовность защищать территориальные воды. Кубинские оперативные службы также организовали расследование инцидента с катером.