ТАСС: Трамп провел разговор с Зеленским по телефону

Фото: Getty Images/Alex Wong

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинское СМИ.

Данную информацию ранее также распространяло зарубежное издание, ссылаясь на собственные источники.

Ранее в Кремле согласились с необходимостью встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского для финального обсуждения договоренностей. Также по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, приглашение Зеленского в Москву для диалога с Путиным сохраняет свою актуальность.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.