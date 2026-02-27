Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 08:57

Транспорт

Пять поездов между Москвой и Крымом задерживается в пути

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Задержка в расписании поездов, курсирующих между Москвой и Крымом, наблюдается в связи с приостановкой движения на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".

Корректировки затронули составы "Таврия", среди них № 091/092 Москва – Севастополь и № 195/196 Москва – Симферополь, запланированные к отправлению 25 февраля. Их задержка составляет 2 и 1,5 часа соответственно.

Также отставание коснулось электричек № 067/068 Симферополь – Москва, № 195/196 Симферополь – Москва и № 091/092 Севастополь – Москва, отправляющихся 26 февраля. Первый отстает от расписания на 3,5 часа, а двое последних – на 1 час.

Ранее москвичей предупредили об изменении графика пригородных поездов Казанского и Павелецкого направлений Московской железной дороги (МЖД), которое продлится до 24 марта. В частности, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Корректировки связаны с ремонтом на отдельных участках пути в Рязанской области, а также на Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорогах. В связи с этим пассажиров призвали заранее узнавать актуальное расписание.

Читайте также


транспорт

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика