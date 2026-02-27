Пять поездов между Москвой и Крымом задерживается в пути

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Задержка в расписании поездов, курсирующих между Москвой и Крымом, наблюдается в связи с приостановкой движения на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".

Корректировки затронули составы "Таврия", среди них № 091/092 Москва – Севастополь и № 195/196 Москва – Симферополь, запланированные к отправлению 25 февраля. Их задержка составляет 2 и 1,5 часа соответственно.

Также отставание коснулось электричек № 067/068 Симферополь – Москва, № 195/196 Симферополь – Москва и № 091/092 Севастополь – Москва, отправляющихся 26 февраля. Первый отстает от расписания на 3,5 часа, а двое последних – на 1 час.

Ранее москвичей предупредили об изменении графика пригородных поездов Казанского и Павелецкого направлений Московской железной дороги (МЖД), которое продлится до 24 марта. В частности, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Корректировки связаны с ремонтом на отдельных участках пути в Рязанской области, а также на Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорогах. В связи с этим пассажиров призвали заранее узнавать актуальное расписание.