Физиолог Скрипник: замена спортзала таблетками может привести к атрофии мышечной ткани

Фото: depositphotos/patty_cgd@hotmail.com

Отказ от реальных тренировок в надежде получить микионы искусственным путем может привести к атрофии мышечной ткани, предупредил в беседе с Москвой 24 спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что в России потенциально может появиться препарат, имитирующий эффект физической нагрузки. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Александр Лила. Он пояснил, что во время сокращения мышц выделяются миокины – активные вещества, запускающие различные процессы в организме. Задача будущего лекарства – воспроизводить эти процессы, фактически заменяя тренировку.

Скрипник подчеркнул, что миокины способны создать лишь слабую иллюзию нагрузки – не более 5–7% от реальной. При этом исследования данных веществ ведутся уже несколько лет, но технологических прорывов пока достичь не удалось.

По словам специалиста, рассматривать миокины как полноценную замену физическим нагрузкам нельзя: во время тренировки в организме вырабатывается множество веществ, в частности лактат, различные гормоны и экзосомы, и большинство этих процессов до сих пор не изучены.

Организм устроен так, что для поддержания формы нужна настоящая активность, и "обмануть" его одной таблеткой не получится, подчеркнул физиолог. Для фармакологической имитации тренировки потребовалось бы 15–20 разных препаратов.

Даже при современном уровне технологий до создания такой "таблетки от спортзала" еще порядка 20–30 лет, и то "не факт, что это вообще получится", уверен эксперт.

Тем не менее разработки в этой области важны, добавил он. Их результаты могут найти применение в фармакологии, реабилитации пациентов после травм, а также при лечении генетических заболеваний. Однако это узкоспециализированные задачи, направленные на помощь спортсменам высокого уровня или восстановление пациентов.

Ранее врач-эндокринолог Егана Королева заявила, что потенциальная замена "Оземпика" – новый препарат для похудения орфорглипрон, выпускаемый в виде таблеток, вряд ли станет популярен в России. Вместе с тем у средства все-таки есть шанс стать популярным, так как некоторые пациенты боятся уколов или длительного использования шприц-ручек.